Fondi a Mar e Classense passa il bilancio nonostante i voti contrari dell' opposizione | Troppa burocrazia

Il Consiglio comunale ha approvato i bilanci di previsione 2026 e 2028 delle Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d’Arte del Mar, nonostante le opposizioni abbiano espresso giudizi contrari, attribuendo le motivazioni alla presenza di troppa burocrazia. La seduta del 22 dicembre ha visto l’approvazione delle delibere, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione, assicurando così la continuità delle attività delle istituzioni culturali cittadine.
Nella seduta del 22 dicembre scorso, il Consiglio comunale ha approvato le delibere relative ai Bilanci di previsione 2026 e 2028 delle Istituzioni biblioteca Classense e del Mar (Museo d'Arte della città)", presentate e approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione.
