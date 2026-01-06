Fondazione Meoni si ferma La decisione di Gioele | L’Africa resta nel cuore

La Fondazione Meoni si interrompe, ma il legame con l’Africa rimane vivo. La decisione di Gioele riflette un impegno che supera le ragioni organizzative, mantenendo fede ai valori e alle esperienze condivise nel tempo. Alcune storie non si concludono con la fine di un ente, ma si consolidano nel cuore di chi ha vissuto e creduto in un progetto, continuando a portarne avanti il significato.

NTINO Ci sono storie che non finiscono quando si chiude un ente, ma quando si è costretti a fermarsi per restare fedeli a ciò che si è stati. La Fondazione Fabrizio Meoni, intitolata al mitico pilota di rally di Castiglion Fiorentino morto nel 2005 durante la Parigi-Dakar, sospende la propria attività dopo quasi vent'anni di impegno in Africa, lasciando dietro di sé scuole, relazioni e responsabilità condivise. Una scelta dolorosa e lucida, maturata in un tempo cambiato, che non cancella il valore di un percorso umanitario importante. "La Fondazione è nata nel 2007, quando mio babbo non c'era già più.

