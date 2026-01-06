Follia al mercatino di Natale | sassi contro passanti e forze dell' ordine

Durante il mercatino di Natale di Bolzano, si è verificata una situazione di tensione con sassi lanciati contro passanti, forze dell’ordine e personale di sicurezza. L’episodio ha coinvolto residenti, turisti e agenti presenti sul luogo, creando momenti di preoccupazione e disagio. La scena ha interrotto la normale atmosfera festiva, evidenziando l’importanza di mantenere ordine e sicurezza in eventi pubblici di grande affluenza.

Mentre tantissime persone, soprattutto turisti, passeggiavano per il mercatino di Natale di Bolzano, poco distante è iniziata una sassaiola nei confronti dei passanti, oltre che dei carabinieri e degli agenti di pulizia municipale. È quanto successo domenica 4 gennaio.

