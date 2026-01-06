Follia al mercatino di Natale | sassi contro passanti e forze dell' ordine

Durante il mercatino di Natale di Bolzano, si è verificata una scena insolita: alcuni sassi sono stati lanciati contro passanti, forze dell’ordine e personale di servizio. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i presenti, senza che si registrassero feriti gravi. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità, che stanno indagando sulle cause di questo comportamento improvviso.

Mentre tantissime persone, soprattutto turisti, passeggiavano per il mercatino di Natale di Bolzano, poco distante è iniziata una sassaiola nei confronti dei passanti, oltre che dei carabinieri e degli agenti di pulizia municipale. È quanto successo domenica 4 gennaio.

