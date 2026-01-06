Fiumicino incendio al Dadaumpa | E’ stato un fulmine

Nella notte del 4 gennaio, un incendio ha interessato lo stabilimento “Dadaumpa” nell’ex piazzale Mediterraneo a Fiumicino. Secondo le prime ricostruzioni, l’origine dell’incendio sarebbe da attribuire a un fulmine. L’intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Restano ancora da chiarire eventuali implicazioni e misure di prevenzione future.

Fiumicino, 6 gennaio 2026 – Sarebbe stat o un fulmine a generare l'incendio che la notte del 4 gennaio ha distrutto lo stabilimento "Dadaumpa" ( leggi qui ) all'ex piazzale Mediterraneo. "Fortunatamente – ha precisato all'Ansa Alessio Di Cosimo, il proprietario del Dadaumpa Village – non si sono registrati feriti né danni a persone. I danni materiali, pur significativi, sono circoscritti a una porzione delle strutture interne e saranno oggetto di accurata valutazione. Dai primi riscontri tecnici e dalle analisi dei filmati di sicurezza già acquisiti, emerge con ragionevole probabilità che l'origine dell'incendio sia riconducibile alla caduta di un fulmine, che avrebbe colpito l'area nel cuore della notte, in coincidenza con un improvviso evento atmosferico.

