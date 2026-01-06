FIS emozioni a Udine per il primo incontro nazionale Nastro Rosa

A Udine si è tenuto il primo incontro nazionale “Nastro Rosa” organizzato dalla FIS, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. La Segretaria generale FIE Saidova ha sottolineato il valore di questo evento come esempio per le donne di tutto il mondo, mentre il Presidente federale Mazzone ha espresso orgoglio per il progetto. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e sensibilizzazione su una tematica di grande rilevanza sociale.

