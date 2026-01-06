Firenze la Maratonina della Befana all' Isolotto
La Maratonina della Befana a Firenze, all'Isolotto, si svolge in condizioni climatiche invernali tipiche, con freddo, pioggia, vento e neve sulle colline vicine. Questa gara rappresenta una sfida per i podisti che affrontano un percorso immerso in un paesaggio suggestivo, anche durante le avverse condizioni climatiche. Un'occasione per testare resistenza e determinazione in un contesto urbano e naturale, tipico delle manifestazioni sportive fiorentine.
Freddo e pioggia, e anche qualche raffica di vento, con la neve caduta sulle colline limitrofe anche a bassa quota, insomma quanto di più estremo si potesse immaginare per un podista. Tutto questo non ha fermato quasi mille atleti che hanno preso parte alle prima gara del calendario del podismo Uisp Firenze per il 2026, la Maratonina dell’Isolotto, giunta alla 53esima edizione organizzata da Up Isolotto nel Quartiere 4 di FIrenze, sulla distanza di 13,7 km per la competitiva con anche i 5 km per la non competitiva. Sarebbero stati quasi 1200 gli iscritti ma evidentemente in diversi hanno rinunciato una volta suonata la sveglia e aperte le persiane davanti a un meteo duro e in parte inaspettato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maratonina Befana 2026
