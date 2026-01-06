La Maratonina della Befana a Firenze, all'Isolotto, si svolge in condizioni climatiche invernali tipiche, con freddo, pioggia, vento e neve sulle colline vicine. Questa gara rappresenta una sfida per i podisti che affrontano un percorso immerso in un paesaggio suggestivo, anche durante le avverse condizioni climatiche. Un'occasione per testare resistenza e determinazione in un contesto urbano e naturale, tipico delle manifestazioni sportive fiorentine.

Freddo e pioggia, e anche qualche raffica di vento, con la neve caduta sulle colline limitrofe anche a bassa quota, insomma quanto di più estremo si potesse immaginare per un podista. Tutto questo non ha fermato quasi mille atleti che hanno preso parte alle prima gara del calendario del podismo Uisp Firenze per il 2026, la Maratonina dell’Isolotto, giunta alla 53esima edizione organizzata da Up Isolotto nel Quartiere 4 di FIrenze, sulla distanza di 13,7 km per la competitiva con anche i 5 km per la non competitiva. Sarebbero stati quasi 1200 gli iscritti ma evidentemente in diversi hanno rinunciato una volta suonata la sveglia e aperte le persiane davanti a un meteo duro e in parte inaspettato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, la Maratonina della Befana all'Isolotto

Leggi anche: All’Isolotto torna la Maratonina della Befana

Leggi anche: Maratonina della Befana, l’Isolotto si prepara alla 51esima edizione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

All’Isolotto torna la Maratonina della Befana; Calendario Toscana Gennaio 2026; Epifania a Firenze: gli appuntamenti in città con la Befana; Befana in arrivo, spettacoli dal cielo e sull'Arno a Firenze e in Toscana.

All’Isolotto torna la Maratonina della Befana - Sono già entrati nel vivo i preparativi per la 51ª edizione della Maratonina della Befana, una delle manifes ... msn.com