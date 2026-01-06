Fiorentina scatto a centrocampo | offerta all’Atalanta per Brescianini

La Fiorentina ha avanzato un’offerta all’Atalanta per Brescianini, segnando un passo deciso nel mercato di gennaio. Dopo un avvio di stagione difficile, la società cerca di rafforzare il centrocampo con un intervento mirato. Questa operazione rappresenta un’ulteriore strategia per migliorare la rosa e sostenere il percorso di crescita della squadra. La trattativa è in corso, mentre la Fiorentina continua a lavorare per consolidare la propria posizione in campionato.

La Fiorentina ha deciso di muoversi sul serio. Dopo un avvio di stagione complicato e le prime vittorie che hanno riacceso l’ambiente, in casa viola è arrivato il momento di affiancare alla speranza anche scelte concrete. Il mercato di gennaio diventa così una leva decisiva per restare in Serie A, e il primo segnale è arrivato dal centrocampo. Brescianini entra nel mirino viola. Il nome è quello di Marco Brescianini, profilo seguito con attenzione dalla dirigenza toscana. La Fiorentina ha rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale all’ Atalanta, segnale chiaro della volontà di intervenire subito. 🔗 Leggi su Como1907news.com

