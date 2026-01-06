Fiorentina scatto a centrocampo | offerta all’Atalanta per Brescianini
La Fiorentina ha avanzato un’offerta all’Atalanta per Brescianini, segnando un passo deciso nel mercato di gennaio. Dopo un avvio di stagione difficile, la società cerca di rafforzare il centrocampo con un intervento mirato. Questa operazione rappresenta un’ulteriore strategia per migliorare la rosa e sostenere il percorso di crescita della squadra. La trattativa è in corso, mentre la Fiorentina continua a lavorare per consolidare la propria posizione in campionato.
La Fiorentina ha deciso di muoversi sul serio. Dopo un avvio di stagione complicato e le prime vittorie che hanno riacceso l’ambiente, in casa viola è arrivato il momento di affiancare alla speranza anche scelte concrete. Il mercato di gennaio diventa così una leva decisiva per restare in Serie A, e il primo segnale è arrivato dal centrocampo. Brescianini entra nel mirino viola. Il nome è quello di Marco Brescianini, profilo seguito con attenzione dalla dirigenza toscana. La Fiorentina ha rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale all’ Atalanta, segnale chiaro della volontà di intervenire subito. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Atalanta, con il Sassuolo assenti Brescianini e Scalvini
Leggi anche: Atalanta, i convocati per il Sassuolo: rientrano Scalvini e Brescianini
Asllani lascia il Torino, ma resta in Serie A: nuovo prestito immediato!.
Fiorentina, offerta ufficiale per Brescianini: la formula - La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi importanti in questa sessione invernale di gennaio per centrare la missione salvezza e mantenere la categoria. calciomercato.com
Fiorentina, per il centrocampo si pensa a Brescianini - Solo 8 le presenze collezionate finora dall'ex Frosinone, nessuna da titolare, con una media di 20 minuti a partita. fantacalcio.it
Scatto salvezza Fiorentina: Verona sempre più a rischio nelle quote retrocessione - Il goal di Moise Kean al 92esimo contro la Cremonese regala alla Fiorentina la seconda vittoria in campionato e il sorpasso su Pisa e Verona. msn.com
Scatto della #Fiorentina per Marco #Brescianini: i viola hanno fatto all’ #Atalanta un’offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza [ @MatteMoretto ] #SpaceViola #Fiorentina x.com
Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola https://cronachesalerno.it/fiorentina-cremonese-1-0-decide-kean-allo-scadere-scatto-salvezza-dei-viola/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.