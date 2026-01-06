Fiorentina | i convocati per la partita con la Lazio Conferma per Solomon Mancano Viti sul mercato e Martinelli va alla Samp

Ecco i convocati della Fiorentina per la sfida contro la Lazio, con conferma di Solomon tra i titolari. Sono assenti Viti, che potrebbe lasciare il club, e Martinelli, ormai prossimo alla cessione alla Sampdoria. La rosa a disposizione sarà quindi ridotta, in attesa di eventuali aggiornamenti sul mercato. La partita si presenta come un importante banco di prova per la squadra di Vincenzo Italiano.

non ci sono Matteo Viti (sul mercato, in predicato di lasciare la Fiorentina) e il giovane portiere Tommaso Martinelli, praticamente già ceduto in prestito alla Sampdoria. Non a caso, i portieri in panchina saranno Christensen e Lezzerini. I titolarissimi ci sono tutti: da De Gea a Kean, da Fagioli a Gudmundsson. E c'è la conferma per Manor Solomon, giocatore-chiave per la vittoria sulla Cremonese

