Fiocchi di neve alla Valle Benedetta e al Gabbro

Nella Valle Benedetta e nel Gabbro, frazioni delle colline livornesi, l’Epifania ha portato una sorpresa inattesa: una lieve nevicata che ha impreziosito il paesaggio mattutino. Una giornata speciale, condivisa dagli abitanti di queste zone, che si sono risvegliati circondati da un’atmosfera suggestiva e tranquilla, tipica di un momento di cambiamento stagionale.

