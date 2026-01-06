Fiocchi di neve alla Valle Benedetta e al Gabbro
Nella Valle Benedetta e nel Gabbro, frazioni delle colline livornesi, l’Epifania ha portato una sorpresa inattesa: una lieve nevicata che ha impreziosito il paesaggio mattutino. Una giornata speciale, condivisa dagli abitanti di queste zone, che si sono risvegliati circondati da un’atmosfera suggestiva e tranquilla, tipica di un momento di cambiamento stagionale.
Una mattinata sorprendente quella dell'Epifania, che ha visto gli abitanti della Valle Benedetta e del Gabbro - le due frazioni immerse nelle colline livornesi - risvegliarsi in compagnia della neve. Nel corso della notte, infatti, un’improvvisa ondata di freddo ha portato con sé leggeri fiocchi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
