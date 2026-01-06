Finanziamenti per 245mila euro tra fine 2025 e inizio 2026
Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il Comune di Cesa ha ottenuto un finanziamento di circa 245mila euro. Questa somma rappresenta un contributo importante per sostenere progetti e iniziative sul territorio, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento dei servizi locali. L’attenzione alle risorse disponibili è fondamentale per pianificare interventi efficaci e duraturi a beneficio della comunità.
Tra fine anno 2025 ed inizio 2026 il Comune di Cesa ha già ottenuto quasi 245mila euro di finanziamento. La prima notizia è stata relativa alla concessione di un contributo ministeriale per 200mila euro, concesso nell’ambito dell’avviso pubblico per l’adeguamento delle norme di prevenzione e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
