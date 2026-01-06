Figlio di un carabiniere trovato morto in casa a Londra Faceva il barista

Un giovane di 25 anni, figlio di un carabiniere italiano, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Londra nella notte tra sabato e domenica. L’uomo, che lavorava come barista, è stato scoperto privo di sensi e, nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

È stato trovato esanime nella notte tra sabato e domenica nell'appartamento dove viveva a Londra e per lui non c'è stato nulla da fare. Matteo Leone, 31 anni, lavorava come barista nella capitale britannica. È il figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della stazione dei carabinieri di Pescara Colli che ha subito raggiunto l'Inghilterra non appena saputa la tragica notizia. Il ragazzo potrebbe essere morto nel sonno, secondo i primi esami effettuati ma occorrerà attendere l'autopsia per avere certezza delle cause del decesso. L'allarme è stato lanciato da alcuni coinquilini, ma all'arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Barman italiano trovato morto a Londra. Figlio di un comandante dei carabinieri di Pescara, si attende l’autopsia - Nell’abitazione sono intervenute anche le autorità locali, per tutti gli accertamenti del caso. msn.com

Giovane trovato morto nella sua abitazione di Londra: è il figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli - Potrebbe essere stato un malore a stroncare la vita di Matteo Leone, 31 anni, che a Londra lavorava da anni come bartender, ma sarà l'autopsia a confermarlo. ilpescara.it

