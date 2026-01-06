Fiat 131 Abarth Gr 4 | per sempre

La Fiat 131 Abarth Gr. 4 è una berlina storica che ha segnato la storia del rally, vincendo tre titoli mondiali. Riconoscibile per la sua semplicità costruttiva e le ottime performance, rappresenta un esempio di ingegneria e passione del settore automobilistico italiano. Questa vettura rimane un simbolo di eccellenza tecnica e di successo sportivo, testimonianza di un'epoca importante per il mondo delle corse.

La berlina torinese per eccellenza, la Fiat 131 Abarth nella versione Gr. 4, seppe conquistare tre volte il Mondiale rally grazie ad un buon progetto di base, alla semplicità costruttiva ed alle capacità dei suoi piloti. Eppure, la Fiat 131 Abarth Gr. 4 è più corta della Citroën C4 WRC che ha dominato il Mondiale .

