Fiamma Olimpica il passaggio La Carovana illumina il territorio | Simbolo di incontro tra i popoli

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Modena ha rappresentato un momento di condivisione e di collegamento tra le comunità locali e i valori fondamentali dello sport. La carovana ha attraversato il territorio, portando con sé un messaggio di pace, unità e rispetto reciproco, riflettendo l’importanza dello sport come strumento di dialogo tra i popoli. Un evento che ha rafforzato il senso di appartenenza e di solidarietà a livello globale.

Grande emozione a Modena per il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo dei valori universali dello sport, della pace e dell'incontro dei popoli. Lungo il suo viaggio suggestivo verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 la fiaccola giovedì farà tappa nel nostro territorio. Partita da Roma lo scorso 6 dicembre, la Fiamma percorre oltre 12mila chilometri, toccando tutte le 110 le province italiane, prima di giungere a Milano il prossimo 6 febbraio quando lo stadio San Siro ospiterà l'accensione del braciere. A Maranello, attraversando il territorio comunale nella fascia oraria indicativa tra le 8.

La Fiamma Olimpica fa tappa a Genova: tutte le vie dove passerà - Venerdì 9 gennaio il capoluogo ligure sarà la destinazione finale della 33esima tappa del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica, partita da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre ... primocanale.it

Fiamma olimpica, tutto pronto per l'arrivo a Genova: dove e quando vederla, la mappa del percorso - Tutto quel che serve sapere per ammirare il passaggio della Fiaccola a Genova: strade coinvolte, la mappa, i tedofori ... genovatoday.it

Marco Bezzecchi accende la Fiamma Olimpica a Rimini: il braciere si illumina in piazza Malatesta. La fiamma, dopo aver attraversato la città da Riccione al cuore del centro storico, tra entusiasmo e partecipazione. Il viaggio continua verso #MilanoCortina 2 - facebook.com facebook

