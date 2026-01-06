Fiamma la colpa è del vostro scarso appeal

L’esclusione di Fabriano dal percorso della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 ha suscitato reazioni e polemiche politiche. La decisione ha generato delusione tra gli abitanti e gli sportivi locali, evidenziando le tensioni legate al riconoscimento dei meriti sportivi della città. Questa situazione solleva riflessioni sul valore e sull’appeal delle piccole comunità nel contesto delle grandi manifestazioni internazionali.

L'esclusione di Fabriano dal percorso della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha scatenato un acceso scontro politico, alimentato da un forte senso di delusione per il mancato riconoscimento dei meriti sportivi della città. La sindaca Daniela Ghergo ha espresso duramente il proprio dissenso, definendo l'esclusione come un "grave torto verso la città e una inspiegabile mancanza di considerazione". Ghergo ha ricordato con orgoglio i risultati storici ottenuti alle scorse Olimpiadi di Parigi, dove Fabriano è stata rappresentata da Sofia Raffaeli (medaglia di bronzo) e Milena Baldassarri (finalista).

