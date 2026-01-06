Lo Jolo ha mantenuto inviolata la propria porta contro la Lampo Meridien, capolista del girone d’andata, e si distingue come l’unica squadra ad aver evitato la sconfitta contro questa formazione leader del girone A di Promozione. Il pareggio di domenica scorso conferma la solidità della squadra, che può concludere la stagione senza aver mai perso contro la capolista, rafforzando il proprio percorso nel campionato.

Lo Jolo è l’unica squadra a non aver perso contro la Lampo Meridien capolista nel girone d’andata (insieme a Pietrasanta, Firenze Ovest e San Marco Avenza) e l’unica (per adesso) che potrà chiudere la stagione con la certezza di non aver perso contro la formazione validnievolina che sta dominando il girone A del campionato di Promozione, a seguito dello 0-0 emerso dalla gara di domenica scorsa (che ha replicato il medesimo punteggio evidenziato al Fantaccini lo scorso settembre). Questo è uno degli spunti da cui gli uomini di mister Luigi Ambrosio possono trarre consapevolezza ed ulteriore autostima per la fase decisiva della stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festività senza gol. Lo Jolo resta a digiuno

Leggi anche: Paz irriconoscibile, il Como resta senza gol a Parma

Leggi anche: Cutrone, alla ricerca del gol perduto: un digiuno lunghissimo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dopo la pausa delle Festivita' Natalizie i ragazzi di Mr Gbane' affronteranno Sabato 3 Gennaio al "Fantaccini" lo Jolo, facciamo un Grosso in Bocca al Lupo ai nostri ragazzi e sempre FORZA TOBBIANA! #welovetobbiana #forzatobbiana1949 #tobbiana1949 - facebook.com facebook