Feste nel caos all’aeroporto di Torino tra ritardi aggressioni e bagagli perduti | ipotesi sciopero generalizzato

L’aeroporto di Torino Caselle sta attraversando un periodo di grave disorganizzazione, caratterizzato da ritardi, problemi con i bagagli e tensioni tra il personale. La situazione ha portato a un clima di insicurezza e disorientamento, evidenziando criticità nella gestione dei voli e delle risorse umane. La possibilità di uno sciopero generale aggrava ulteriormente le preoccupazioni per la stabilità e l’efficienza del servizio aeroportuale.

L'aeroporto di Torino Caselle versa in uno stato di "gravissimo caos e insicurezza", con "voli gestiti nell'anarchia operativa e lavoratori trasformati in bersagli di prima linea". I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo usano queste dure parole per criticare l'azienda.

