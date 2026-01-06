Festa Gran Premio della Vittoria con la Befana

Il Gran Premio della Vittoria con la Befana, organizzato dall’Isibetpro e intitolato al Trofeo Carlo Mantellini, si svolge nella giornata dell’Epifania all’Ippodromo. Un evento tradizionale che unisce sport e festeggiamenti, offrendo un’occasione speciale per vivere questo giorno in modo coinvolgente e autentico. La manifestazione rappresenta un momento di prestigio e tradizione, contribuendo a valorizzare la cultura ippica nel rispetto delle radici storiche.

Torna il Gran Premio della Vittoria Isibetpro – Trofeo Carlo Mantellini nel giorno dell'Epifania che dà lustro a questa giornata all'Ippodromo. Tre giri di pista e la divisione sue due nastri dei dodici partecipanti: dieci allo start e due ad inseguire: sono queste le premesse dalle quali partire per delineare un pronostico che pare molto intricato con numerosi candidati alla vittoria, la maggior parte collocati allo start. Ek del Ronco, per esempio, vanta la griffe Gocciadoro e una forma al top, mentre altri possibili protagonisti si possono leggere in Don Gio Nobel, in Dilettevole Nap, nell'esperto Castaldo Cas e nell'inossidabile Bat Host.

