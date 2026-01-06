Festa della Befana dolci e regali per i bambini a Palazzo della Cultura

In occasione della Festa della Befana, presso il Palazzo della Cultura si sono svolti momenti dedicati ai bambini dei quartieri di Catania. L'evento, promosso dalla presidenza del consiglio comunale e sostenuto dai Lions, ha offerto dolci e regali, favorendo l’incontro e la socializzazione tra i giovani partecipanti. Un'occasione di convivialità e solidarietà, rivolta ai bambini di diverse zone della città.

Numerosi bambini dei quartieri Trappeto Nord, Cibali, San Giovanni Galermo, San Cristofero, Barriera e Librino sono stati protagonisti di un sano momento di aggregazione, socializzazione e solidarietà promosso dalla presidenza del consiglio comunale e realizzato grazie alla generosità dei Lions.

