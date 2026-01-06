Festa della Befana 60mila presenze in Piazza Mercato

La Festa della Befana in Piazza Mercato ha registrato oltre 60.000 presenze, confermando l’apprezzamento della comunità per questa tradizione. L’evento, che si svolge ogni anno, rappresenta un momento di condivisione e celebrazione per cittadini di tutte le età. Il presidente dell’associazione Asso ha commentato l’affluenza come una testimonianza dell’importanza culturale e sociale della festa.

Alla Festa della Befana in Piazza Mercato più di sessantamila presenze. A commentare l'evento è il presidente dell'associazione Asso.Gio.Ca. e vice presidente del Forum Mercato Orefici, Gianfranco Wurzburger. "Si è conclusa ieri sera con grande successo – riferisce una nota degli organizzatori – la Festa della Befana in Piazza Mercato, che ha fatto registrare oltre 60mila presenze nel corso della manifesta

