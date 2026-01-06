Festa a Matteotti per l' arrivo della Befana

In piazza Matteotti si svolge la tradizionale Festa della Befana, un momento di incontro per la comunità locale. La manifestazione vede la partecipazione della banda musicale di Rivarolo e l’arrivo della Befana, che distribuisce calze, caramelle e dolciumi ai bambini. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e mantenere viva una tradizione che unisce grandi e piccoli.

Grande festa in piazza Matteotti per l'arrivo della Befana. La simpatica vecchietta, accompagnata dall'esibizione della banda musicale di Rivarolo, si è calata dalla scala dei vigili del fuoco per regalare calze, caramelle e dolciumi a tutti i bambini. Il divertimento è continuato, con balli e dj. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

