Ferrara si presenta questa mattina con un candido manto di neve, che ha ricoperto la città e la provincia. L’arrivo della neve, atteso da tempo, ha dato vita a un paesaggio invernale caratteristico e tranquillo. Attraverso foto e video, si può osservare questa trasformazione naturale, testimonianza di un evento atmosferico che coinvolge l’intera comunità.

Era attesa, è arrivata. I fiocchi di neve hanno imbiancato Ferrara nella prima mattinata di martedì 6 gennaio, regalando alla città uno spettacolo puramente invernale. Una coltre bianca finissima si è subito posata su strade, parchi e marciapiedi (anche grazie al fatto che la nevicata non è stata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ferrara si risveglia sotto la neve, i fiocchi imbiancano la città e la provincia - FOTO E VIDEO

