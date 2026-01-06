Fernando Assante dona al Papa l’opera La vocazione di San Francesco
Fernando Assante consegna al Papa Leone XIV il dipinto “La vocazione di San Francesco”. Quest’opera rappresenta un importante momento nel percorso artistico e spirituale dell’autore, sottolineando il suo impegno nel cogliere e comunicare i valori della fede attraverso l’arte. Un gesto che unisce cultura e spiritualità, evidenziando il significato profondo di questa creazione.
Il dipinto “La vocazione di San Francesco” di Fernando Assante raggiunge Papa Leone XIV, segnando un nuovo capitolo nel percorso artistico e spirituale dell’autore. C’è un filo sottile che unisce Belo Horizonte a Calvizzano, passando per Napoli e arrivando fino alle mura millenarie della Città del Vaticano. È il filo della vita e dell’arte di Fernando Assante, pittore e restauratore nato in Brasile nel 1988 e cresciuto nell’area nord di Napoli, dove vive dal 1994. Un percorso umano e creativo che oggi raggiunge un traguardo raro: la sua opera “La vocazione di San Francesco” è stata presentata a Sua Santità Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
