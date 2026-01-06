Feriti al Niguarda si naviga a vista

Al Niguarda, le condizioni dei pazienti feriti sono stabili, anche se gravi. Attualmente, in terapia intensiva ci sono undici persone, alcune in condizioni più critiche di altre. La situazione viene monitorata attentamente, e gli operatori sanitari lavorano per garantire il miglior trattamento possibile in un contesto di emergenza. La stabilità dei pazienti rappresenta un elemento positivo in un quadro complesso e in continua evoluzione.

12.55 "In terapia intensiva abbiamo undici pazienti, alcuni più gravi, altri meno. Ma le condizioni, pur nella loro gravità, sono stabili e riusciamo a mantenerli non in pericolo di vita immediato". Sul loro decorso "si naviga a vista". Così fonti dell'ospedale Niguarda nel punto stampa sui feriti della tragedia a Crans-Montana. Le loro condizioni variano da ustioni molto estese, anche al 70%,a meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali. Nelle prossime ore i sanitari sperano in un'evoluzione positiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Crans-Montana, Casella (Niguarda): “Per i tre pazienti critici si naviga a vista” Leggi anche: Il Napoli naviga a vista, nel weekend sarà chiaro se Conte tornerà o si dimetterà (Repubblica) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Filippo Galbiati, direttore del pronto soccorso del Niguarda: «Mai vista un'emergenza simile. I feriti stanno migliorando ma la strada è lunga». Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista" - 'In terapia intensiva' dell'ospedale Niguarda di Milano, 'abbiamo 3 pazienti' coinvolti nell'incendio di Crans Montana 'molto più critici di altri. adnkronos.com

Crans Montana, come stanno gli 11 feriti ricoverati al Niguarda: «Prognosi riservata, ustioni estese e funzioni vitali compromesse» - Sono ancora in prognosi riservata gli 11 italiani ricoverati all'opedale Niguarda di Milano dopo essere rimasti gravemente feriti nell'incendio di Capodanno del bar Le Constellation ... leggo.it

Crans-Montana, 11 pazienti critici ricoverati al Niguarda: «C'è chi ha ustioni molto estese, anche al 70%» - Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». ilmattino.it

Undici feriti al Niguarda: "Le ustioni sono molto, molto estese. E i pazienti hanno danni da inalazione di fumi velenosi" x.com

Il punto sui feriti ricoverati al Niguarda di Milano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.