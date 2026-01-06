Feriti al Niguarda | Sarà una battaglia
Al Niguarda, la condizione dei pazienti feriti richiede un'attenzione costante, poiché la loro situazione clinica è estremamente seria. Nei prossimi giorni, sarà fondamentale un impegno coordinato tra equipe mediche e strutture sanitarie per garantire le cure necessarie e affrontare le sfide legate a questi casi complessi. La gestione di queste emergenze rappresenta una priorità per assicurare il miglior esito possibile per i pazienti coinvolti.
«Nelle prossime settimane avremo una vera e propria battaglia per questi pazienti», perché la loro «situazione clinica è estremamente seria». Giampaolo Casella, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, fa il punto sui ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans-Montana. Continua il primario: le ustioni «sono molto estese» e «tutti purtroppo hanno anche un danno da inalazione di fumi velenosi». Non solo: «Avremo complicanze attese», sottolinea Casella, prevedendo «ulteriori interventi chirurgici. Ne abbiamo già fatti tanti. Ne abbiamo operati sei immediatamente, due dopo e due sono attualmente in sala operatoria». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
