Ferguson dopo Lecce-Roma | Contavano i tre punti

Dopo Lecce-Roma, Evan Ferguson ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, concentrandosi sul ritorno al gol e sul suo stato di forma attuale. L’attaccante ha sottolineato l’importanza dei tre punti per la squadra, evidenziando l’obiettivo di continuare a lavorare con costanza e determinazione. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla stagione e sulle aspettative future.

Dopo Lecce-Roma, Evan Ferguson ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando il ritorno al gol e il momento personale. Sul peso della rete ritrovata: "La cosa più importante era ottenere i tre punti. Certo, sono contento, soprattutto perché è arrivato lontano da casa. Ora bisogna resettare e farsi trovare pronti per il weekend". Sul compagno di reparto e l'infortunio: "Vedremo per il weekend. Abbiamo una bella relazione, anche se giochiamo nello stesso ruolo: ci aiutiamo, parliamo e ci diamo consigli". Messaggio chiaro dall'attacco della Roma: testa al gruppo, avanti partita per partita.

