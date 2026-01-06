Federica Curiazzi | da insegnante ai Mondiali la marcia come scelta di vita | Sprint Zone

Federica Curiazzi, atleta bergamasca di 33 anni, ha trasformato la sua passione per la marcia in una scelta di vita. Non professionista e senza affiliazioni a gruppi sportivi militari, ha vissuto una stagione significativa nel panorama dell’atletica italiana. In questa intervista, Federica condivide il suo percorso, le sfide affrontate e la motivazione che la spinge a proseguire nel mondo della marcia, confermando l’importanza della passione e della dedizione.

Per l'appuntamento del martedì di Sprint Zone è ospite Federica Curiazzi, una delle storie più autentiche e stimolanti dell'atletica italiana La 33enne marciatrice bergamasca, atleta non professionista e non appartenente a gruppi sportivi militari, racconta il percorso che l'ha portata a vivere una stagione straordinaria. Dopo aver scelto di prendersi un anno di aspettativa dall'insegnamento, Federica ha centrato la qualificazione ai Mondiali di Tokyo, chiudendo al 17° posto nella 35 km di marcia e firmando diversi primati personali. Nel 2026 la attende una nuova sfida tecnica e mentale: il debutto sulla 42,195 km, la distanza della maratona di marcia.

