Federica Curiazzi | da insegnante ai Mondiali la marcia come scelta di vita | Sprint Zone

Da oasport.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Curiazzi, atleta bergamasca di 33 anni, ha trasformato la sua passione per la marcia in una scelta di vita. Non professionista e senza affiliazioni a gruppi sportivi militari, ha vissuto una stagione significativa nel panorama dell’atletica italiana. In questa intervista, Federica condivide il suo percorso, le sfide affrontate e la motivazione che la spinge a proseguire nel mondo della marcia, confermando l’importanza della passione e della dedizione.

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone è ospite Federica Curiazzi, una delle storie più autentiche e stimolanti dell’atletica italiana La 33enne marciatrice bergamasca, atleta non professionista e non appartenente a gruppi sportivi militari, racconta il percorso che l’ha portata a vivere una stagione straordinaria. Dopo aver scelto di prendersi un anno di aspettativa dall’insegnamento, Federica ha centrato la qualificazione ai Mondiali di Tokyo, chiudendo al 17° posto nella 35 km di marcia e firmando diversi primati personali. Nel 2026 la attende una nuova sfida tecnica e mentale: il debutto sulla 42,195 km, la distanza della maratona di marcia. 🔗 Leggi su Oasport.it

federica curiazzi da insegnante ai mondiali la marcia come scelta di vita sprint zone

© Oasport.it - Federica Curiazzi: da insegnante ai Mondiali, la marcia come scelta di vita | Sprint Zone

Leggi anche: Rebecca Lonedo, la nuova maratoneta azzurra: “L’emozione dei miei primi Mondiali” | Sprint Zone

Leggi anche: Ercolano in marcia contro il racket, Buonajuto: “La legalità è una scelta di vita quotidiana”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

federica curiazzi insegnante mondialiFederica Curiazzi: da insegnante ai Mondiali, la marcia come scelta di vita | Sprint Zone - Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone è ospite Federica Curiazzi, una delle storie più autentiche e stimolanti dell’atletica italiana La 33enne ... oasport.it

Federica Curiazzi: da insegnante ai Mondiali, la marcia come scelta di vita | Sprint Zone

Video Federica Curiazzi: da insegnante ai Mondiali, la marcia come scelta di vita | Sprint Zone

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.