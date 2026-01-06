Federica Brignone, sciatrice italiana, analizza le sue preferenze tra velocità e gigante e valuta la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo. A circa nove mesi dall'infortunio subito lo scorso aprile durante i campionati italiani di gigante, la sportiva si prepara per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, monitorando i propri progressi e le prospettive future.

Federica Brignone prosegue nel suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, a nove mesi dal grave infortunio rimediato lo scorso aprile nel corso del gigante dei campionati italiani. La campionessa azzurra aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato del ginocchio: un trauma importante che l’ha costretta a un lungo e complesso recupero. Domenica 4 gennaio è arrivato però un segnale incoraggiante: Brignone è tornata ad allenarsi in gruppo con le compagne della Nazionale in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone spiega: “Meglio in velocità che in gigante per un motivo. Coppa del Mondo? Da vedere se sia fattibile”

Leggi anche: Federica Brignone rivela: “Mi sento meglio in velocità che in gigante e su Milano Cortina…”

Leggi anche: Federica Brignone vince la Coppa del mondo di sci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Brignone in pista: la rincorsa è partita. In Austria debutta la baby D’Antonio.

Federica Brignone rivela: “Mi sento meglio in velocità che in gigante e su Milano Cortina…” - Federica Brignone prosegue nel suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, a nove mesi dal grave infortunio rimediato ... oasport.it

Federica Brignone tiene la porta aperta in vista di Milano-Cortina 2026: "Nove mesi tosti. Rientrare prima delle Olimpiadi? Dobbiamo capire ..." - La sciatrice azzurra, fuori dalla fine della scorsa stagione per un brutto infortunio, si è esposta in merito al rientro. eurosport.it