Federica Brignone rivela | Mi sento meglio in velocità che in gigante e su Milano Cortina…

Federica Brignone, azzurra dello sci alpino, condivide il suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A nove mesi dall’infortunio durante i campionati italiani, la sciatrice racconta di sentirsi più a suo agio nelle discipline veloci rispetto al gigante, continuando il percorso di recupero e preparazione per l’appuntamento olimpico.

Federica Brignone prosegue nel suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, a nove mesi dal grave infortunio rimediato lo scorso aprile nel corso del gigante dei campionati italiani. La campionessa azzurra aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato del ginocchio: un trauma importante che l'ha costretta a un lungo e complesso recupero. Domenica 4 gennaio è arrivato però un segnale incoraggiante: Brignone è tornata ad allenarsi in gruppo con le compagne della Nazionale in Val di Fassa.

