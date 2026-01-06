Febbre da Lotteria Italia | a Pescara venduti il 10,7% di biglietti in più Staccati 266mila tagliandi in tutto l' Abruzzo
A poche ore dall’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, l’Abruzzo registra un aumento delle vendite, con un incremento del 10,7% a Pescara e un totale di 266.000 tagliandi venduti nella regione. La regione, tra le poche in Italia senza un primo premio vinto finora, mantiene alta l’attesa di questa importante occasione. Mentre si avvicina l’estrazione, numerosi scommettono sulla possibilità di un colpo di fortuna.
Mancano poche ore all’estrazione dei biglietti dei biglietti vincenti della Lotteria Italia e se l’Abruzzo attende la prima grande vincita del terzo millennio (è tra le 10 regioni dove i primi premi non si sono mai vinti), a sperare sono davvero in tanti dato che il numero delle vendite è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Lotteria Italia 2025, in Abruzzo vendite in crescita: +10,7%. Chieti seconda provincia per biglietti staccati
Leggi anche: Venduti 9,6 milioni di biglietti della Lotteria Italia: un record, e l'Abruzzo spera nella prima supervincita del terzo millennio
"Febbre" da Lotteria Italia: a Pescara venduti il 10,7% di biglietti in più. Staccati 266mila tagliandi in tutto l'Abruzzo - L'anno record (9,6 milioni di biglietti venduti in Italia) vede anche l'Abruzzo tra le regioni dove le vendite sono aumentate. ilpescara.it
È febbre per la Lotteria Italia all’Autogrill di Somaglia Ovest: «Abbiamo venduto fino a 350 biglietti in un giorno» - FORTUNA Presa d’assalto l’area di servizio dove l’anno scorso è stato conquistato il premio da 5 milioni di euro ... ilcittadino.it
Sale la febbre della Lotteria Italia. Un aretino su tre col biglietto: +33% - La crescita superiore alla media nazionale, in Toscana solo Firenze è salita di più nelle vendite. lanazione.it
#Cronaca Lotteria Italia, si spera in Campania e anche a Sorrento: sale la febbre per l’estrazione 2025. E’ record di vendite, ma tante non vengono ritirate - facebook.com facebook
#Cronaca Lotteria Italia, si spera in Campania e anche a Sorrento: sale la febbre per l’estrazione 2025. E’ record di vendite, ma tante non vengono ritirate x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.