Febbre da Lotteria Italia | a Pescara venduti il 10,7% di biglietti in più Staccati 266mila tagliandi in tutto l' Abruzzo

A poche ore dall’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, l’Abruzzo registra un aumento delle vendite, con un incremento del 10,7% a Pescara e un totale di 266.000 tagliandi venduti nella regione. La regione, tra le poche in Italia senza un primo premio vinto finora, mantiene alta l’attesa di questa importante occasione. Mentre si avvicina l’estrazione, numerosi scommettono sulla possibilità di un colpo di fortuna.

Mancano poche ore all'estrazione dei biglietti dei biglietti vincenti della Lotteria Italia e se l'Abruzzo attende la prima grande vincita del terzo millennio (è tra le 10 regioni dove i primi premi non si sono mai vinti), a sperare sono davvero in tanti dato che il numero delle vendite è.

