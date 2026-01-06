FC 26 A spasso nel tempo | l’upgrade fisico per dominare i duelli aerei EVO Time Traveler

FC 26 A spasso nel tempo: l’upgrade fisico per dominare i duelli aerei (EVO Time Traveler) è un’innovativa sfida offerta da EA Sports. Disponibile esclusivamente tramite Web App e Companion App, questa esperienza si focalizza sul miglioramento delle capacità difensive e atletiche dei giocatori. Un’opportunità per potenziare le proprie skills e affrontare con maggiore efficacia le sfide del gioco, grazie a un allenamento mirato e innovativo.

EA Sports ha rilasciato l'Evoluzione A spasso nel tempo, una sfida esclusiva (disponibile solo tramite Web App o Companion App) che si concentra sul potenziamento della fase difensiva e atletica. Per un costo di 20.000 crediti o 200 FC Points, puoi infondere "anni di esperienza" e forza fisica a un tuo oggetto giocatore. Analisi tecnica: Il muro difensivo. Questa EVO è perfetta per quei giocatori che hanno bisogno di un boost significativo nella marcatura e nel gioco aereo. Non si limita a migliorare le statistiche, ma aggiunge intelligenza tattica grazie agli stili di gioco. Dominio Aereo: Con +15 in Elevazione (fino a 87) e +15 in Precisione di testa (fino a 87), il tuo giocatore diventerà un pericolo costante sui calci d'angolo.

