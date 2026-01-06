famiglie con anziani in struttura il comune si occupa degli aumenti

Il Comune si occuperà di coprire gli eventuali aumenti delle rette per le famiglie con anziani in struttura o persone con disabilità, rispondendo alle necessità emerse fino ad aprile. Questa misura mira a supportare le famiglie e garantire continuità assistenziale senza ulteriori oneri economici. La decisione evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel tutelare i soggetti più fragili e le loro famiglie.

Sarà il Comune a farsi carico degli aumenti che famiglie con anziani in struttura o disabili avrebbero dovuto fronteggiare fino ad aprile. In questo senso muove la delibera approvata all’unanimità dalla Giunta comunale, che ha deciso di proseguire nella copertura integrale degli aumenti delle rette per i servizi residenziali socio-sanitari rivolti a anziani e persone con disabilità, scattati in automatico a seguito dell’adeguamento tariffario disposto dalla Regione Emilia-Romagna con decreto della Giunta del 18 dicembre 2023. L’aumento, 4,10 euro pro capite al giorno, è stato stabilito a livello regionale per far fronte ai maggiori costi legati al personale, all’adeguamento dei contratti e alle spese generali delle strutture accreditate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

