Fagioli Fiorentina il regista inatteso | le tappe della sua rinascita dopo il periodo più difficile E Gattuso…

Fagioli Fiorentina si conferma come un elemento chiave nel centrocampo viola, dimostrando una crescita costante dopo un periodo difficile. La sua evoluzione si è consolidata attraverso alcune partite significative, tra cui Verona, Udinese, Parma e Cremonese. In questo percorso, anche l’influenza di Gattuso ha giocato un ruolo importante nel risveglio e nella rinascita del giocatore, che ora rappresenta un punto di riferimento per la squadra.

Fagioli si sta (ri)prendendo la Fiorentina: anche i numeri ne confermano la crescita - In casa Fiorentina non è passata inosservata la splendida prestazione fatta da Nicolò Fagioli contro la Cremonese, l’ennesima da parte. tuttomercatoweb.com

Fagioli, ora il regista c’è. Parisi difende e spinge - Torna fra i convocati Gosens mentre Richardson è fuori per scelta tecnica . msn.com

"Nicolussi Caviglia deve giocare con Fagioli a centrocampo: non lo darei mai via" dice Giovanni Galli a Radio Viola. E su Baldanzi e Samardzic, accostati alla Fiorentina in questa sessione di mercato, l'opinione é altrettanto chiara... Siete d'accordo con Giovan - facebook.com facebook

Fiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra x.com

