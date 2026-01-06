Fagioli Fiorentina il regista inatteso | le tappe della sua rinascita dopo il periodo più difficile E Gattuso…

Fagioli Fiorentina si conferma come un elemento chiave nel centrocampo viola, dimostrando una crescita costante dopo un periodo difficile. La sua evoluzione si è consolidata attraverso alcune partite significative, tra cui Verona, Udinese, Parma e Cremonese. In questo percorso, anche l’influenza di Gattuso ha giocato un ruolo importante nel risveglio e nella rinascita del giocatore, che ora rappresenta un punto di riferimento per la squadra.

Fagioli Fiorentina, il regista che non ti aspetti. Ecco le tappe di una rinascita dopo un momento buio, tutti i dettagli Segnatevi queste quattro partite: Verona, Udinese, Parma e Cremonese. Secondo il Corriere dello Sport sono le tappe di una rinascita, quella di Nicolò Fagioli, che si sta rivelando il vero, grande acquisto di gennaio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

