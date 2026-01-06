Gianluca Moscatiello, ex affiliato del clan Genovese di Atripalda, è attualmente irreperibile. La sua latitanza, caratterizzata da fughe e minacce, si inserisce in un contesto di tensione tra attività criminali e momenti di festa. Questa situazione evidenzia le difficoltà delle forze dell’ordine nel seguire i soggetti ricercati, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Gianluca Moscatiello, ex affiliato del clan Genovese e originario di Atripalda, è attualmente latitante. L’uomo, che ha sempre navigato nei meandri oscuri della criminalità organizzata, si rifugia ora in Romania, dove si reca spesso per motivi d'affari e per incontrare la compagna.Da lì, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Taglia la strada all'ambulanza, poi minaccia l'equipaggio: "Se non avete il ferito a bordo faccio una segnalazione"

Leggi anche: Tenta di violentare una minorenne nel bagno di un bar poi la minaccia: “Ti faccio saltare la testa”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Diciassettenne rapito per vendetta, il boss fugge in Romania: “Faccio Capodanno e torno”; Faccio Capodanno e poi torno: la latitanza di Moscatiello tra festa e minaccia; Diciassettenne rapito per vendetta, il boss fugge in Romania: Faccio Capodanno e torno; L’ex camorrista in fuga, foto sui social: “Faccio Capodanno e torno”.

L’ex camorrista in fuga, foto sui social: “Faccio Capodanno e torno” - Dalla latitanza Gianluca Moscatiello ha pubblicato una foto in cui è coperto da corona e gioielli. internapoli.it