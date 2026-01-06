Ex la picchia a sangue | muore in agonia

Una donna di 33 anni di origine nigeriana è deceduta in ospedale dopo essere stata gravemente ferita dall'ex compagno, un uomo di 32 anni. L'aggressione, avvenuta dieci giorni fa, ha causato gravi danni e ha portato alla sua morte in seguito alle ferite riportate. L'episodio si inserisce nel contesto di violenza domestica, sottolineando la necessità di interventi e prevenzione.

22.00 E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita 10 giorni fa dall'ex compagno,un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. E' accaduto a Castel Volturno (Caserta) a fine 2025. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato e si trova in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Il fermo è avvenuto in una villetta a schiera, dove i poliziotti del Commissariato di Castel Volturno, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di lite tra un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Picchiata a sangue dall’ex, muore dopo 10 giorni di agonia Leggi anche: Picchiata a sangue dall'ex a Castel Volturno, 33enne muore dopo 10 giorni di agonia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Picchia a sangue l' ex fidanzata nel cortile di una villetta | la polizia lo trova con un amico. Picchiata a sangue dall'ex, muore dopo 10 giorni di agonia - E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. msn.com

Napoli, picchiata a sangue dall'ex: muore dopo 10 giorni di agonia - È morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. msn.com

Massacrata di botte e lasciata nel cortile in un lago di sangue. Il suo ex trovato in casa con un amico - Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato una donna riversa a terra in un lago di sangue mentre il suo ex fidanzato era dentro casa con un amico. today.it

Guarda l'Ebreo che i Nazisti Costrinsero a Cremare Persone Vive

Picchia a sangue il gatto dell'ex fino a ucciderlo, la condanna: «730 ore di pubblica utilità» -> https://www.nordest24.it/gatto-ucciso-patteggiamento-ex-fidanzato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.