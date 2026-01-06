Ex Inter Gabigol torna al Santos e piomba in un incubo | minacce pesanti dei tifosi

Gabigol, ex Inter, torna al Santos in un momento di attesa, ma l’ingresso nel club brasiliano si è rivelato complesso. La sua riapparizione ha suscitato reazioni intense tra i tifosi, con minacce e contestazioni che hanno trasformato una semplice operazione di mercato in una situazione delicata. Un episodio che evidenzia le tensioni e le emozioni legate ai ritorni di calciatori amati e contestati.

Gabigol. Il ritorno di Gabriel Barbosa al Santos, che avrebbe dovuto essere una giornata di festa, si è trasformato in un episodio dai contorni inquietanti. L’attaccante brasiliano, noto come Gabigol, è stato presentato ufficialmente dal club che lo ha lanciato e con cui ha conquistato due campionati paulisti, ma l’evento è stato segnato da tensioni inattese e parole pesanti arrivate direttamente dal palco. Durante la conferenza di presentazione, i microfoni hanno infatti registrato minacce esplicite pronunciate da alcuni capotifosi della curva, saliti accanto al giocatore per salutarlo. Secondo quanto ricostruito da Marca, uno di loro avrebbe detto senza mezzi termini: “ Ci devi qualcosa, sai come vanno qui le cose “, aggiungendo che una parte consistente della tifoseria non avrebbe gradito il suo ritorno e lanciando un messaggio chiaro sulle aspettative: “ Ora vogliamo i gol “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Gabigol interrotto dagli ultras durante la presentazione al Santos: “Qui nessuno ti voleva” Leggi anche: Gabigol torna a casa: ecco l’annuncio ufficiale del club Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ex Inter, UFFICIALE: Gabigol lascia il Cruzeiro e torna ancora una volta al Santos; La Juve annuncia Ottolini: tutti i ds delle squadre di Serie A; Lazio, interesse per l’ex Inter Fabbian: contatti continui con il Bologna; Gabigol torna a casa: l'ex Inter riabbraccia il Santos in prestito, la durata dell'accordo. Gabigol torna al Santos, ma i tifosi lo minacciano: "Molti non ti volevano..." - L'attaccante, ex Inter, pur scosso, non replica: "Neymar è il mio idolo e un amico. msn.com

Gabigol torna a casa: l'ex Inter riabbraccia il Santos in prestito, la durata dell'accordo - Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, è ufficialmente un nuovo giocatore del Santos. tuttomercatoweb.com

Gabigol minacciato dai tifosi del Santos alla presentazione, gli ultrà all'ex Inter: «Sai come vanno qui le cose» - L'attaccante torna nel club con cui ha vinto due campionati paulisti, farà coppia con Neymar. msn.com

Gabigol si presenta al Santos e viene minacciato dai tifosi. Gli ultrà all'ex Inter: «Sai come vanno qui le cose...» x.com

Ricordate l'ex Inter Gabigol Ciò che sta vivendo al Santos lo ha profondamente segnato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.