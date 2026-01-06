Everton-Wolverhampton mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Mosquera… in giallo!

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Everton-Wolverhampton in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:30. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alle ultime news, tra cui l’assenza di Mosquera in giallo. Dopo la recente vittoria degli Wolves contro il West Ham, si analizzano i possibili sviluppi e le strategie delle due squadre in questa importante partita di Premier League.

Il Wolverhampton sabato ha finalmente ottenuto la prima vittoria stagionale battendo 3-0 il West Ham al Molineux, un successo che ha seguito il pareggio a Old Trafford e che conferma una volta di più che gli uomini di Rob Edwards non hanno affatto mollato nonostante la situazione di classifica resti molto complicata. L'Everton da parte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

