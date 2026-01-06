Poco meno di due anni fa, Evangeline Lilly, nota per il ruolo di Wasp in Ant-Man e Avengers: Endgame, aveva annunciato il ritiro dalla recitazione. Recentemente, l’attrice ha riferito di aver subito un trauma cranico a seguito di una caduta, situazione che ha generato attenzione sulla sua condizione di salute e sul suo percorso di recupero.

Poco meno di due anni fa, Evangeline Lilly, l’interprete di Wasp in Ant-Man e Avengers: Endgame, aveva ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla recitazione. Dopo essere diventata una delle eroine del MCU, e dopo aver recitato in 120 episodi di Lost e nella trilogia de Lo Hobbit, la star aveva rivelato online che si sarebbe allontanata dalla scelta “più ovvia” per la sua carriera. Tuttavia, lasciando una porta aperta per un ritorno futuro a Hollywood. Nel maggio del 2025, Lilly ha subito uno strano incidente dopo essere svenuta sulla spiaggia e aver battuto la testa su un masso. Pochi giorni fa, l’ex attrice di Hope Van Dynne, si è riversata sui social media per offrire una cupa conferma ai fan che il suo infortunio ha portato a effetti duraturi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Evangeline Lilly ha subito un trauma cranico a seguito di una caduta

Leggi anche: Ace Frehley dei Kiss è morto “per un trauma cranico contusivo a seguito di una caduta”

Leggi anche: Brutta caduta sulle piste da sci, trauma cranico per una 18enne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Evangeline Lilly: Ho danni cerebrali dopo una caduta sulle rocce alle Hawaii; Evangeline Lilly, la star di Ant-Man rivela di aver subito danni cerebrali dopo l'incidente; Incidente per Evangeline Lilly: la star di Lost ha riportato danni cerebrali ed è in cura; Evangeline Lilly: “Ho subito danni cerebrali, il mio cervello va a capacità ridotta”. L’incidente alle Hawaii e la rivelazione choc.

Evangeline Lilly, la star di Ant-Man rivela di aver subito danni cerebrali dopo l'incidente - Dopo l'incidente alle Hawaii dello scorso maggio, Evangeline Lilly ha rivelato ai suoi fan di aver subito danni cerebrali. comingsoon.it