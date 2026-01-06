L'Europa si propone di sostenere una soluzione stabile e duratura nel conflitto in Ucraina, promuovendo un percorso di pace che garantisca sicurezza e stabilità. Il piano dei Volenterosi mira a favorire un accordo condiviso, includendo garanzie di sicurezza e impegni concreti, per contribuire a una risoluzione pacifica e duratura della crisi.

L'Europa si impegna per "una pace giusta e duratura in Ucraina" e fornirà garanzie di sicurezza che saranno parte integrante dell'accordo che metterà fine alla guerra. La decisione è stata annunciata a Parigi dopo la riunione della Coalizione dei Volenterosi, a cui hanno partecipato anche Ucraina e Stati Uniti. "In particolare - riporta il documento redatto al termine del vertice - la coalizione ha chiarito che la capacità dell'Ucraina di difendersi è di fondamentale importanza per garantire il futuro della sicurezza collettiva euro-atlantica. Siamo pronti a impegnarci in un sistema di garanzie politicamente e giuridicamente vincolanti che saranno attivate una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, in aggiunta agli accordi bilaterali di sicurezza e in conformità con i nostri rispettivi ordinamenti giuridici e costituzionali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Europa in prima linea per la pace in Ucraina. Ecco il piano dei Volenterosi

Leggi anche: "Sosteniamo fermamente Trump": la linea di Meloni e dei volenterosi sulla pace in Ucraina

Leggi anche: Piano pace Ucraina, la riunione dei "Volenterosi" con Zelensky, Meloni e Marc Rubio (Usa) – Il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: Europa al centro delle garanzie di pace; Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Monza, Pd e Giovani Dem organizzano una manifestazione per la Pace; A Monza oggi la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre.

Europa in prima linea per la pace in Ucraina. Ecco il piano dei Volenterosi - L'Europa si impegna per "una pace giusta e duratura in Ucraina" e fornirà garanzie di sicurezza che saranno parte integrante ... iltempo.it