L’attività dell’Etna resta sotto osservazione, con un aumento dei tremori e l’allerta arancione confermata per l’aeroporto. Il campo lavico nella Valle del Bove, sulla sponda orientale, continua a essere attivo. Per aggiornamenti costanti sulla situazione, si consiglia di consultare fonti ufficiali e di abbonarsi a DayItalianews, che fornisce informazioni accurate e tempestive sull’evento vulcanico.

Situazione attuale del vulcano. È ancora attivo il campo lavico nella Valle del Bove, sul versante orientale dell'Etna. Il fronte più avanzato della colata si mantiene a una quota di circa 1.360 metri sul livello del mare. Più in alto, tra i 1.400 e i 1.600 metri di altitudine, sono stati individuati altri flussi lavici sovrapposti, segno di una dinamica eruttiva ancora in corso. Tremore vulcanico e segnali di attività. Il tremore vulcanico, indicatore dell'energia legata alla risalita del magma nei condotti interni, ha raggiunto livelli elevati. A causa della fitta copertura nuvolosa, le telecamere di sorveglianza non consentono l'osservazione diretta della zona sommitale.

