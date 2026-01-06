Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 6 gennaio 2025

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, 6 gennaio 2025. L’estrazione si è svolta alle ore 20:30 e ha visto la pubblicazione dei numeri estratti, che consentono di verificare eventuali vincite. VinciCasa offre la possibilità di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Di seguito, i numeri estratti e le informazioni utili per i partecipanti.

Estrazione VinciCasa oggi 6 gennaio 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 6 gennaio 2025, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 6 gennaio 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 5 GENNAIO 2025 ESTRAZIONE 4 GENNAIO 2025 ESTRAZIONE 3 GENNAIO 2025 ESTRAZIONE 2 GENNAIO 2025 ESTRAZIONE 1 GENNAIO 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 6 gennaio 2025: come funziona.

