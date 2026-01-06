Estrazione della Lotteria Italia 2026 | orari quando si conosceranno i biglietti vincenti e i premi
L’estrazione della Lotteria Italia 2026 si svolge il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. In questa giornata si conosceranno i numeri vincenti e i premi assegnati ai biglietti estratti. Gli orari ufficiali per seguire i risultati e scoprire se si è tra i fortunati vincitori sono disponibili, consentendo ai partecipanti di conoscere in modo chiaro e trasparente gli esiti dell’estrazione.
Roma, 6 gennaio 2026 – Oggi, 6 gennaio, è il giorno dell’Epifania. Ma è anche la sera in cui la Dea bendata potrebbe bussare a qualcuna delle nostre case, da un capo all’altro del Paese, per recapitare una di quelle vincite che cambiano letteralmente la vita. È la sera in cui assisteremo – come da decenni a questa parte - all'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Anche per l'edizione 20252026, l'estrazione è abbinata alla trasmissione tv ‘Affari Tuoi’, condotta da Stefano De Martino: la diretta inizierà alle 20:35 su Rai 1. Ma il consiglio, per tutti coloro che hanno comprato il biglietto, è di sintonizzarsi già intorno alle 20:30: è prevista, infatti, un’anteprima in cui sarà estratto il premio speciale da 300mila euro, una delle novità di questa edizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
