Estrazione della Lotteria Italia 2026 grande attesa per i biglietti vincenti a Torino e in Piemonte

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 si avvicina, con grande attenzione a Torino e in Piemonte. Questa sera, 6 gennaio, alle 20:30, durante la trasmissione “Affari tuoi” su Rai 1, verranno annunciati i primi cinque premi, fino a cinque milioni di euro. L’attesa per conoscere i numeri vincenti cresce tra i partecipanti, con speranze di vincita per molti.

Cresce l’attesa, anche a Torino, per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. I primi cinque, con valore fino a cinque milioni di euro, saranno resi noti questa sera, 6 gennaio, dalle 20,30, durante la trasmissione “Affari tuoi” in onda su Rai 1 con Stefano De Martino. Come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Estrazione della Lotteria Italia 2026: orari, quando si conosceranno i biglietti vincenti e i premi

Leggi anche: Lotteria Italia 2026: controlla subito, premi, estrazione e biglietti vincenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026: oggi i biglietti vincenti. C'è chi ha già vinto; Biglietti vincenti giornalieri del 24, 25 e 26 dicembre: 2025; Lotteria Italia 2026: estrazione del 6 gennaio, premi in palio e boom di vendite in Lombardia.

Lotteria Italia 2026: controlla subito, premi, estrazione e biglietti vincenti - Lotteria Italia 2026: premi finali e giornalieri, biglietti vincenti, estrazione del 6 gennaio, dove comprare i biglietti anche online e come verificare la vincita. urbanpost.it