Estrazione della Lotteria Italia 2025-2026 grande attesa per i biglietti vincenti a Torino e in Piemonte dopo il +9,5% di vendite

L’estrazione della Lotteria Italia 2025-2026 si avvicina, con grande attenzione a Torino e in Piemonte, dopo un aumento del 9,5% nelle vendite. Questa sera, 6 gennaio, alle 20:30, durante “Affari tuoi” su Rai 1, saranno annunciati i primi cinque biglietti vincenti, con premi fino a cinque milioni di euro. L’evento rappresenta un momento di attesa per molti, in attesa di conoscere i numeri fortunati.

Cresce l'attesa, anche a Torino, per l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. I primi cinque, con premi dal valore fino a cinque milioni di euro, saranno resi noti questa sera, 6 gennaio, dalle 20,30, durante la trasmissione "Affari tuoi" in onda su Rai 1 con Stefano De.

Lotteria Italia 2026: controlla subito, premi, estrazione e biglietti vincenti - Lotteria Italia 2026: premi finali e giornalieri, biglietti vincenti, estrazione del 6 gennaio, dove comprare i biglietti anche online e come verificare la vincita. urbanpost.it

Estrazione Lotteria Italia 2025: stasera su Rai 1 con Affari Tuoi. Premi, orari e come controllare i biglietti - La vera novità della Lotteria Italia 2025 è rappresentata dal premio speciale di 300mila euro. italiaoggi.it

L'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia questa sera dalle 20:35 durante una puntata speciale di «Affari Tuoi» - facebook.com facebook

Boom per la Lotteria Italia, venduti 9,6 milioni di biglietti. Da 15 anni non si registravano numeri così alti. Primo premio da 5 milioni, attesa per l'estrazione. #ANSA x.com

