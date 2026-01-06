Esselunga Il 28 gennaio c’è l’udienza

Il 28 gennaio 2026 si terrà l’udienza relativa alla vicenda Esselunga, coinvolgendo anche la Lega di Siena. La questione riguarda le difficoltà incontrate dall’azienda, ostacolate sin dal 2017 dall’amministrazione comunale senese. Questa data rappresenta un momento importante nel percorso giudiziario e amministrativo, che potrà chiarire le responsabilità e definire gli sviluppi futuri del progetto.

La Lega di Siena interviene sul caso Esselunga: "Il 28 gennaio 2026, la magistratura scioglierà un bel nodo costruito sin dal 2017 dalla nostra amministrazione comunale senese che in vari modi ha ostacolato l’avvio di un’attività commerciale (Esselunga). Dopo il rilascio di regolare permesso di costruire e il difetto della società ’Prospettiva Spa’ nell’avviare nei tempi indicati i lavori, la stessa ha ripresentato richiesta al Comune per ottenere l’autorizzazione diretta in assenza di variazioni progettuali e regolamenti urbanistici – ricorda il Carroccio –. A tale richiesta nel 2017 iniziò l’ostracismo del Comune contro il quale la società fece ricorso vinto al Tar seguito al ricorso perso dalla Pubblica Amministrazione davanti al Consiglio di Stato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

