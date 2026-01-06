Erocaddeo annuncia l’album scrivimi quando arrivi (punto) e le date del suo primo tour nei club. Un diario emotivo scritto a bassa voce, fatto di stanze troppo grandi, telefoni spenti, città che cambiano faccia e amori che non finiscono mai davvero. Dopo l’esperienza a X Factor, eroCaddeo pubblica venerdì 9 gennaio scrivimi quando arrivi (punto), il nuovo album in uscita per Atlantic Records e Cvlto Music Group. I brani si muovono dentro un tempo sospeso, quello che arriva dopo una rottura, quando tutto continua ma niente è più al proprio posto. Si parla ancora di chi non c’è, perché dimenticare non è un gesto volontario ma un lento logorarsi di ricordi quotidiani: uno spazzolino lasciato in bagno, una tazzina di caffè, l’odore del weekend che sa di casa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

