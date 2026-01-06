Epifania tra freddo neve e rischio alluvioni | le previsioni meteo
Le previsioni meteo per l'Italia del 6 gennaio 2026 indicano un’epifania caratterizzata da temperature basse, neve diffusa e possibili rischi di alluvioni. Le condizioni climatiche richiedono attenzione, in particolare nelle zone più esposte alle precipitazioni intense. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere eventuali allerte e adottare le necessarie precauzioni.
(Adnkronos) – La Befana porta freddo e neve sull'Italia secondo le previsioni meteo di oggi, 6 gennaio 2026. Avremo anche tanta pioggia tra Sardegna, Lazio e Campania; una giornata dell’Epifania con il maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con deboli o moderate nevicate a quote collinari (localmente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
