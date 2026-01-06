Epifania sotto la neve nell’aretino Per oggi c’è l’allerta meteo gialla Ecco il piano emergenza sulla E45

Oggi la regione dell’Aretino è interessata da un’allerta meteo gialla a causa della neve, già caduta e prevista in aumento nelle aree della Valtiberina e del Casentino. Per garantire la sicurezza, è stato attivato un piano emergenza sulla E45. Restate aggiornati e seguite le indicazioni delle autorità per attraversare in sicurezza questa giornata invernale.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Neve già caduta e ulteriore neve in arrivo nei comprensori della Valtiberina e del Casentino. Questa la novità che potrebbe caratterizzare l'Epifania nelle zone di fondovalle, perché i rilievi appenninici sono stati già imbiancati. I fiocchi sono caduti in misura moderata nella notte fra domenica e ieri, accumulandosi sopra i 600 metri di altitudine. A Badia Tedalda, la precipitazione era in atto già dalla giornata dell'altro ieri ed è proseguita anche con il buio, formando uno strato alto dai 10 ai 15 centimetri. In Toscana scatta l'allerta meteo per neve. Ecco l'elenco dei comuni coinvolti Ieri mattina, invece, tutto fermo salvo qualche goccia di pioggia, ma strade libere, compresa la 258 Marecchiese sul valico di Viamaggio.

