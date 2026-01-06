Epifania sotto la neve Fiocchi in Valtiberina Casentino e Valdarno

Nella mattinata di oggi, alcune zone dell’Aretino, tra Valtiberina, Casentino e Valdarno, hanno registrato la caduta di neve. La presenza di fiocchi, ancora limitata, ha suscitato l’interesse di residenti e visitatori. La neve in queste aree rappresenta un fenomeno naturale che, seppur moderato, contribuisce a creare un’atmosfera tipica dell’Epifania. Restano aggiornamenti sulla diffusione e l’intensità delle nevicate nelle prossime ore.

È attesa ovunque, ma per il momento sembra essere arrivata solo in alcune zone dell'Aretino. La neve questa mattina ha iniziato a cadere in Valtiberina, Casentino e Valdarno. Solo qualche fiocco sui rilievi intorno alla città mentre in tarda mattinata ha iniziato a coprire anche la Valdichiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Neve, codice giallo su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina Leggi anche: Epifania con i fiocchi a Bologna: è arrivata la neve anche in città | FOTO Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Epifania sotto la neve nel forlivese: fiocchi e nevischio interessano colline e pianura; Peggioramento meteo nel giorno dell'Epifania, attesi i fiocchi di neve anche in pianura; TORNA LA NEVE: UN’EPIFANIA CON FIOCCHI E TEMPERATURE SOTTO LO ZERO; Ponte dell’Epifania sotto zero: la Befana porta freddo e neve anche a quote basse nel Foggiano. Epifania, la Toscana si sveglia sotto la neve: e l’allerta gialla continua / Diretta - Copiose Precipitazioni nel Chianti, in provincia di Prato e all’Abetone ... lanazione.it

Nevicata nel Pesarese: fiocchi fino alla costa, Comuni in allerta e strade sotto controllo - La nevicata dell’Epifania sta attraversando il territorio pesarese con un’evoluzione monitorata minuto per minuto, tra allerta meteo regionale, osservazioni sul campo e ... ilrestodelcarlino.it

Epifania sotto la neve, la nostra maratona - Allerta gialla per le zone collinari del Bolognese e delle province di Ravenna, Forlì- rainews.it

Gustav Lange Paesaggio fiammingo sotto la neve #violainart Buon martedi' Regalo epifania x.com

Un’Epifania sotto la neve, in gran parte della Toscana. Neve e ghiaccio in Alto Mugello, anche a bassa quota. Nel corso della notte la neve ha imbiancato non solo i rilievi appenninici, ma anche le altitudini collinari dei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Se - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.