Epifania nella letteratura | Dostoevskij Joyce e Calvino cosa cambia

Da metropolitanmagazine.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’epifania in letteratura rappresenta un momento di rivelazione o scoperta interiore, differente dal suo significato religioso. Scrittori come Dostoevskij, Joyce e Calvino hanno utilizzato questo concetto per esplorare aspetti profondi dell’animo umano, dando nuova forma a questa esperienza. Nel contesto letterario, l’epifania diventa un'occasione di comprensione e cambiamento, arricchendo la narrazione con significati più nascosti e sfumature.

La parola Epifania assume un significato religioso se riferito al cristianesimo mentre in letteratura indica tutt’altro. L’Epifania come comprensione di sé. Con epifania letteraria intendiamo un momento di improvvisa rivelazione o consapevolezza interiore.  Nel libro “ Gente di Dublino ” – una raccolta di quindici novelle – James Joyce dà spazio a diverse illuminazioni improvvise. Siamo a Dubino, inizio ‘900, gli abitanti di questa città sono intrappolati in una vita moralista dominata dalla religione, dalla politica e dalla famiglia. Per quanto cerchino di sfuggire il loro destino è già scritto: sono incapaci di cambiare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

epifania nella letteratura dostoevskij joyce e calvino cosa cambia

© Metropolitanmagazine.it - Epifania nella letteratura: Dostoevskij, Joyce e Calvino, cosa cambia

Leggi anche: Da Dostoevskij a Tolstoj, da Michail Bulgakov a Boris Pasternak, ecco i romanzi più belli dei grandi della letteratura russa (da cui sono stati tratti tanti film)

Leggi anche: Joyce hopper conoscevano henry creel cosa significa il ricordo misterioso di stranger things 5

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Epifania nella letteratura: Dostoevskij, Joyce e Calvino, cosa cambia.

Epifanie di Joyce, ovvero del folgorante inizio - ''Fievole, sotto l'opprimente notte estiva, attraverso il silenzio della città passata dai sogni a un sonno senza sogni come un ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.