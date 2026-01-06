Epifania nella letteratura | Dostoevskij Joyce e Calvino cosa cambia
L’epifania in letteratura rappresenta un momento di rivelazione o scoperta interiore, differente dal suo significato religioso. Scrittori come Dostoevskij, Joyce e Calvino hanno utilizzato questo concetto per esplorare aspetti profondi dell’animo umano, dando nuova forma a questa esperienza. Nel contesto letterario, l’epifania diventa un'occasione di comprensione e cambiamento, arricchendo la narrazione con significati più nascosti e sfumature.
La parola Epifania assume un significato religioso se riferito al cristianesimo mentre in letteratura indica tutt’altro. L’Epifania come comprensione di sé. Con epifania letteraria intendiamo un momento di improvvisa rivelazione o consapevolezza interiore. Nel libro “ Gente di Dublino ” – una raccolta di quindici novelle – James Joyce dà spazio a diverse illuminazioni improvvise. Siamo a Dubino, inizio ‘900, gli abitanti di questa città sono intrappolati in una vita moralista dominata dalla religione, dalla politica e dalla famiglia. Per quanto cerchino di sfuggire il loro destino è già scritto: sono incapaci di cambiare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
