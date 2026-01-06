Epifania nella letteratura | Dostoevskij Joyce e Calvino cosa cambia

L’epifania in letteratura rappresenta un momento di rivelazione o scoperta interiore, differente dal suo significato religioso. Scrittori come Dostoevskij, Joyce e Calvino hanno utilizzato questo concetto per esplorare aspetti profondi dell’animo umano, dando nuova forma a questa esperienza. Nel contesto letterario, l’epifania diventa un'occasione di comprensione e cambiamento, arricchendo la narrazione con significati più nascosti e sfumature.

